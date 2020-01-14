فيلود: “متحمس للعودة إلى بولوغين مجددا”

تحدث المدرب الفرنسي لفريق شبيبة القبائل “هيبرت فيلود” عن عودته إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين تحسبا لمواجهة هذا الخميس بين شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة.

ونشط مدرب شبيبة القبائل صبيحة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية تطرق من خلالها إلى مباراة لكلاسيكو بين الكاناري وإتحاد العاصمة قائلا:

“ستكون مباراة بنفس التفاصيل بالنسبة لفريقين عائدين من مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا.. هناك العديد من التشابهات بين الفريقين”.

وأضاف: ” سأعود لملعب بولوغين بعواطف كبيرة بعد كل ما عشته في هذا الملعب الذي أملك فيه ذكريات رائعة، بعد تتويجي بلقبين مع فريق إتحاد العاصمة”.