فيلود: “متحمس للعودة إلى بولوغين مجددا”

الرياضة
  • -
  • 0
فيلود: “متحمس للعودة إلى بولوغين مجددا”
بقلم يونس رزيق

تحدث المدرب الفرنسي لفريق شبيبة القبائل “هيبرت فيلود” عن عودته إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين تحسبا لمواجهة هذا الخميس بين شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة.

ونشط مدرب شبيبة القبائل صبيحة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية تطرق من خلالها إلى مباراة لكلاسيكو بين الكاناري وإتحاد العاصمة قائلا:

“ستكون مباراة بنفس التفاصيل بالنسبة لفريقين عائدين من مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا.. هناك العديد من التشابهات بين الفريقين”.

وأضاف: ” سأعود لملعب بولوغين بعواطف كبيرة بعد كل ما عشته في هذا الملعب الذي أملك فيه ذكريات رائعة، بعد تتويجي بلقبين مع فريق إتحاد العاصمة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=756302

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com