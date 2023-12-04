فيلود: “محرز أفضل لاعب في إفريقيا”

تحدث المدرب الفرنسي هيبرت فيلود، عن أفضل لاعب في إفريقيا حاليا، مؤكدا بالنسبة بأن الدولي الجزائري ريا محرز، هو الرقم واحد.

وفي تصريح خص به موقع “winwin”، قال فيلود، في هذا الخصوص: “بالنسبة لي محرز هو الرقم واحد في فريقيا”.

كما تابع التقني الفرنسي تصنيفه لأفضل اللاعبين الأفارقة مضيفا: “ساديو ماني في المركز الثاني، والثالث محمد صلاح، والرابع ياسين بونو”.

وتأتي هذه التصريحات من هيبرت فيلود، قبل أيام معدودة عن حفل توزيع جوائر “الكاف”، لعام 2023.