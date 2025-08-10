فيلود مدربا جديدا لمولودية وهران

انهت إدارة فريق مولودية وهران “السوسبانس” القائم، حول هوية المدرب الجديد الذي سيقود العارضة الفنية للنادي، خلفا لعبد القادر عمراني، الذي قرر الرحيل مع نهاية الموسم الماضي.

وأعلنت إدارة المولودية الوهرانية، سهرة أمس السبت، رسميا عن تعيينها الفرنسي هوبيرت فيلود. مدربا جديدا، تحسبا للموسم الكروي 2025-2026.

ويملك صاحب الـ 66 عاما، تجارب ناجحة في البطولة الجزائرية. بدايتها كانت موسم 2012-2013 مع وفاق سطيف، وأفضلها ما بين 2013 و2015 مع اتحاد العاصمة.

ليخوض بعدها المدرب السابق لمنتخب بوركينافاسو، تجربة قصيرة مع شباب قسنطينة، ما بين جويلية وأكتوبر 2015، الذي غادره نحو تي بي مازيمبي الكونغولي.

وبعدها النجم الساحلي التونسي ثم الكويت الكويتي، فالدفاع الجديدي المغربي، قبل العودة إلى الجزائر صيف 2019 من بوابة شبيبة القبائل. في تجربة استمرت إلى جانفي 2020.