فيلود: “مكانة بلايلي في ريال مدريد أو البياسجي”

أشاد مدرب منتخب موريتانيا هوبيرت فيلود، بالإمكانيات الكبيرة، التي يتمتع فيها نجم الخضر، ولاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، مؤكدا بأنه فوّت على نفسه مسيرة أفضل.

وقال التقني الفرنسي، الذي سبق له العمل مع بلايلي في اتحاد العاصمة: “الحديث عن بلايلي يحتاج لحصة كاملة، ولكن في كلمتين هو لاعب كان يستحق مسيرة أكبر. بالنسبة لي ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو تشيلسي”.

وفي حوار خص به شبكة “بي إن سبورت” القطرية. أوضح فيلود: “هل خياراته في الحياة خاطئة؟ نعم بالنظر لنظام عيشه، فمن الصعب عليه داخليا أن يتقبل التعايش مع نظام الاحتراف العالي”.

وختم مدرب الخيول البوركينابية: “لكن هو هكذا وهذا ما يصنع قوته. ليس لديه أي عقدة ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه فوق أرضية الميدان”.