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فيلود: “ملعب تيزي وزو يشبه الملاعب الأوروبية”

الرياضة
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فيلود: “ملعب تيزي وزو يشبه الملاعب الأوروبية”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الفرنسي هيبرت فيلود، مدرب شبيبة القبائل، إعجابه الكبير بالملعب الجديد لتيزي وزو، مشبها اياه بالملاعب الأوروبية، رغم عدم إكتمال الأشغال به.

وصرح هيبرت فيلود، للموق الرسمي للفريق: “زيارة هذا الملعب الرائع، لأول مرة من طرف لاعبي والطاقم الفني لشبيبة القبائل، تعد لحظة تاريخية”.

وأضاف مدرب الكناري: “أنا جد مندهش من جمال الموقع، والمواد المستعملة في بناء هذا الملعب، الذي لازال في طور الإنجاز”.

وتابع فيلود: “الشيء الجميل هو عدم وجود مضمار حول أرضية الملعب، ما يجعل منه ملعب حقيقي لكرة القدم”.

وأردف: “هذا يعد ملعب حقيقي لكرة القدم، مثل الملاعب الأوروبية، والإنجليزية، الملعب عندما سيمتلئ بالأنصارنا، سيمنح صدى كبير لأهازيجهم”.

وختم هيبرت فيلود: “ننتظر هذا الملعب بشغف كبير، للعب عليه، وهذا هو السؤال الذي يبقى مطروحا، متى سنأتي إلى هنا”.


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