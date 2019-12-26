فيلود: “مواجهتنا أمام الرجاء ستشهد تحد كبير بين الفريقين”

يرى مدرب شبيبة القبائل هيبرت فيلود، أن المباراة التي ستجمع فريقه أمام الرجاء البيضاوي، ستكون صعبة، وستشهد تحد كبير بين الفريقين.

وصرح هيبرت فيلود، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المواجهة: “الفريقان يملكان 3 نقاط في رصيدهما، وهذا ما يجعل من هذه المباراة مهمة جدا بالنسبة للفريقين”.

وَبخصوص جاهزية تشكيلته، أضاف مدرب الكناري: “الطاقم الطبي قام بعمل كبير، وتمكنا من استعادة معظم لاعبينا المصابين”.

وختم هيبرت فيلود: “أتوقع أنها ستكون مباراة جد صعبة على الفريقين، خاصة من الناحية التكتيكية، وستشهد تحد كبير”.