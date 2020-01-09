فيلود: “نسعى لقلب الأمور أمام الرجاء وتشريف الجزائر”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، عزمه رفقة أشباله، على تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي الرجاء البيضاوي، لحساب رابطة الأبطال.

وصرح هيبرت فيلود، خلال ندوته الصحفية: “سنخوض مباراة حاسمة بالنسبة لبقية المنافسة، علينا حصد أكبر النقاط الممكنة على ملعبنا، رغم حجم المنافس في هذه المواجهة”.

وأضاف: “لاحظت في الفترة الأخيرة أنه سواء على مستوى المنتخب الوطني المحلي، أو الأندية الجزائرية، شهدنا تفوق المغرب على الجزائر محليا”.

وتابع: “سنحاول قلب الأمور في هذه المواجهة، لتشريف الجزائر، لأننا ندرك أنه في تيزي وزو، كل شيء ممكن، وبإمكانا الفوز على أي فريق، يجب فقط توفر الظروف الملائمة لتحقيق ذلك”.

وختم هيبرت فيلود: “عملنا منذ بداية الأسبوع الجاري، على التحضير لهذه المباراة، وندرك جيدا ما ينتظرنا أمام فريق مثل الرجاء البيضاوي”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تستظيف غدا الجمعة، نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.