فيلود: “نعول على أنصارنا لدخول دور المجموعات بقوة”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، عزمه رفقة أشباله، على تحقيق إنطلاقة قوية في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بدعم أنصارهم، رغم إعترافه بصعوبة المواجهة أمام فيتا كلوب.

وصرح فيلود، خلال ندوته الصحفية: “لا توجد مباراة سهلة، أو فريق ضعيف، في مثل هذا الدور من رابطة الأبطال، كل فريق بلغ هذا الدور يعني أنه قوي”.

وأضاف: “درسنا طريقة لعب فريق فيتا كلوب، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، وتسجيل انطلاقة جيدة في دور المجموعات”.

وتابع مدرب الشبيبة: “لدينا الأفضلية باللعب على ميداننا، وبحضور أنصارنا، بصراحة عانينا كثيرا بدونهم، وحضورهم سيساعدنا كثيرا في هذه المباراة”.

وأردف فيلود: “أدعوا أنصارنا للتواجد بقوة، ودعم الفريق طيلة الـ90 دقيقة، مع التحلي بالصبر للدقيقة الأخير، لأن الهدف هو تحقيق النقاط الثلاثة”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستستضيف نادي فيتا كلوب الكونغولي، الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.