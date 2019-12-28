فيلود: “نقص التركيز كلفنا الخسارة أمام الرجاء”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، أسفه للخسارة التي تلقاها فريقه أمس الجمعة، أمام نادي الرجاء، بـ2-0، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح هيبرت فيلود، عقب هذه المواجهة: “قدمنا مردود جيد في الشوط الأول من المباراة، خاصة من الناحية الدفاعية، أين كنا منظمين تكتيكيا”.

وأضاف مدرب شبيبة القبائل: “لم نتمكن من خلق مشاكل كبيرة لنادي الرجاء، بسبب تضييعنا للعديد من الكرات”.

وتابع: “بين شوطي المباراة حذرت لاعبينا من ردة فعل الرجاء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وهذا ما حدث، أين تلقينا هدفين بسبب قلة التركيز”.

وأردف: “أنا متأسف لهذه الخسارة، شعرنا بفارق في المستوى بين الفريقين بدنيا، وفنيا، رغم استفاقتنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، أين ضيعنا فرصة حقيقية للتهديف”.

وختم هيبرت فيلود: “مباراة العودة ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا، للحفاظ على حظوظنا ضمن هذه المجموعة، ولا بديل لنا عن الفوز”.