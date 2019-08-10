فيلود: “نملك مجموعة جيدة ومتفائل في مباراة العودة”

عبر مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، عن سعادته بفوزه أشباله، أمس الجمعة، أمام المريخ السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح هيبرت فيلود، لتلفزيون “النهار” عقب هذه المباراة: “لعبنا المباراة الرسمية الأولى لنا هذا الموسم، وبالنظر لمردودنا، أقول أننا متقدمون نوعا ما، وهذا أمر مهم في المستقبل”.

وأضاف: “تنتظرنا مواجهة صعبة وقوية، في لقاء العودة، لكننا نملك مجموعة جيدة جدا، وأنا متفائل بخصوص مباراة العودة”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، فاز أمس الجمعة، على المريخ السوداني، بنتيجة 1-0، على ملعب بجاية، لحساب ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.