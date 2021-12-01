فيلود: “هذان اللاعبان خلقا لنا متاعب كبيرة”

اعترف مدرب المنتخب السوداني، هيبرت فيلود، بقوة المنتخب الجزائري، خاصة ما تعلق بلاعبي الأجنحة سوداني، وبراهيمي.

وصرح فيلود، عقب خسارة منتخبه برباعية أمام الخضر: “منتخبنا لم يكن في المستوى من الناحية البدنية في مباراة اليوم”.

كما أضاف: “واجهنا صعوبات كبيرة أمام منتخب قوي مثل الجزائر، ونحن عانينا خلال تحضيراتنا السابقة بسبب مشاكل سياسية في البلد”.

وتابع هيبرت فيلود: “لاعبا الأجنحة للمنتخب الجزائري، خلقا لنا العديد من المشاكل طيلة هذه المباراة”.