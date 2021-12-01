فيلود: “هذان اللاعبان خلقا لنا متاعب كبيرة”
بقلم كريم.تيغرمت
اعترف مدرب المنتخب السوداني، هيبرت فيلود، بقوة المنتخب الجزائري، خاصة ما تعلق بلاعبي الأجنحة سوداني، وبراهيمي.
وصرح فيلود، عقب خسارة منتخبه برباعية أمام الخضر: “منتخبنا لم يكن في المستوى من الناحية البدنية في مباراة اليوم”.
كما أضاف: “واجهنا صعوبات كبيرة أمام منتخب قوي مثل الجزائر، ونحن عانينا خلال تحضيراتنا السابقة بسبب مشاكل سياسية في البلد”.
وتابع هيبرت فيلود: “لاعبا الأجنحة للمنتخب الجزائري، خلقا لنا العديد من المشاكل طيلة هذه المباراة”.
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