فيلود: “هذه هي الأهداف المسطرة للموسم المقبل مع شبيبة القبائل”

كشف المدرب الجديد لشبيبة القبائل، هوبيرت فيلود، عن الأهداف التي سطرتها الإدارة للموسم المقبل، والتي سيعمل على تجسيدها رفقة الفريق.

وصرح هوبيرت فيلود، للحساب الرسمي لشبيبة القبائل: “الشبيبة أنهت الموسم المنصرم في المركز الثاني، هدفنا الموسم المقبل تحقيق نتائج أفضل، ما يعني اللعب على اللقب”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “هناك أيضا كأس الجمهورية، التي تعد منافسة مهمة، وسنرى ما يمكننا تحقيقه في رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع فيلود: “بعد المردود الجيد الذي قدمه الفريق الموسم المنصرم، مهمتي حاليا هي نقل الفريق إلى مستوى لآخر”.

يذكر أن هوبير فيلود، وصل سهرت أمس الثلاثاء إلى الجزائر، لمباشرة مهامه على رأس العارضة الفنية لشبيبة القبائل، خلفا لمواطنه فرانك دوما.