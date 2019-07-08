فيلود يطالب بتدعيم هذه المناصب

أكد الفرنسي هيبرت فيلود، مدرب فريق شبيبة القبائل، في تقييم أولي، بأن تشكيلته بحاجة للتدعيم، بثلاثة لاعبين جدد، تحسبا للموسم المقبل.

وصرح روبيرت فيلود، في هذا الخصوص: “كتقييم أولي، أرى بأننا بحاجة لتدعيم التشكيلة بمهاجمين صريحين، من طراز عالي”.

وأوضح مدرب شبيبة القبائل: “المهاجمين يجب أن يكونا من مستوى عالي، فلا فائدة من استقدام مهاجمين من نفس مستوى لاعبينا الحاليين”.

ومن جهة، أخرى أشار فيلود، إلى حاجة الفريق، لتعزيز خط دفاعها، بمدافع محوري، مؤكدا أن هذا الأمر يعد من الأولويات.

وبخصوص اللاعبين الإفريقيين اللذان يخوضان التجارب، رفقة الفريق، أكد هيبرت فيلود، أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي للتعاقد معهما.