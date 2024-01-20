فيلود يغير خطته التكتيكية لمباغتة بلماضي !

كشف مدرب المنتخب البوركينابي، هوبيرت فيلود، اليوم السبت، عن تشكيلته الأساسية لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري.

برسم الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 الكوت ديفوار.

قرر المدرب فيلود، دخول مواجهة المنتخب الوطني بخطة 4/4/2، مقارنة بمواجهة موريتانيا الأخيرة، التي دخلها بخطة 4/3/3.

وجاءت تشكيلة منتخب بوركينا فاسو على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع:أدامو نغالو، إيسوفو دايو، عيسى كابوري، ستيفي ياغو

خط الوسط: ادموند تابسوبا، بلاتي توري، أداما غويرا، غوستافو سانغاري.

خط الهجوم:فيصل تابسوبا، محمد كوناتي.