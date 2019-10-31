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فيلود يوضح سبب غياب هذا الثلاثي عن مواجهة عين مليلة

الرياضة
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فيلود يوضح سبب غياب هذا الثلاثي عن مواجهة عين مليلة
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، سبب غياب الثلاثي صالحي، بلايلي، وزغدان، عن المباراة الأخيرة التي جمعتهم بجمعية عين مليلة.

وصرح هيبرت فيلود، لتلفزيون “النهار”، بخصوص غياب حارسه عبد القادر صالحي: “لا أدري ما يمكنني قوله بخصوص حارس المرمى، الذي لم أره منذ أسبوع”.

وعن اللاعبين، توفيق زغدان، وأمير بلايلي، أوضح مدرب الشبيبة: “غياب زغدان، وبلايلي، عن التشكيلة عائد لخياراة تكتيكية”.

وأضاف هيبرت فيلود: “هما دائما معنا في الفريق، تحدثنا كثيرا هذا الأسبوع مع جميع اللاعبين، ولا يوجد أي مشكل مع هذا الثنائي”.


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