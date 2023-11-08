فيليب تروسي: “المنتخب الجزائري قادر على التتويج بـ”الكان” مرة أخرى”

وضع المدرب الفرنسي، فيليب تروسي، المنتخب الوطني الجزائري، ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال تروسي، في تصريح خص به موقع “winwin”: “كل المنتخبات تملك الوقت الكافي للتحضير جيدا قبل مشاركتها في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023”.

كما أضاف: “المنتخب السنغالي، والمغربي، يتمتعان بإمكانيات عالية، والمنتخب الإيفواري سيحضى بدعم كبير من جماهيره، كما أن منتخب تونس قادر على بلوغ أدوار متقدمة”.

وتابع فيليب تروسي: “بالإضافة للمنتخبات التي ذكرتها هناك المنتخب الجزائري القوي، يمكنه حصد اللقب مرة أخرى”.