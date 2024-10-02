فيليب سندروس: “أسعى لمقاسمة تجربتي مع المدربين لتطوير كرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز المحاضر الدولي لدى”الفيفا” فيليب سندروس، المهمة التي يتواجد من أجلها في القترة الحالية بالجزائر، مؤكدا سعيه للمساهمة في تطويرة كرة القدم الجزائرية.
وصرّح سندروس، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “لدينا مجموعة من المدربين الجد متمرسين، وأنا فخور بتواجدي معهم والمشاركة في هذه المحاضرات”.
كما أضاف: “أنا لست هنا لتلقين المدربين أي شيء، بل لمجرد مقاسمتهم تجربتي في المستوى العالي، لمواصلة تطوير كرة القدم الجزائرية”.
وتابع فيليب سندروس: “لمست رغبة كبيرة من قِبل المدربين الجزائريين لتطوير اللاعبين، الأندية وكرة القدم الجزائرية. وهذا أمر رائع”.
رابط دائم : https://nhar.tv/LH6l4