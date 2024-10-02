فيليب سندروس: “الأجواء بملعب حسين آيت أحمد منحتنا الرغبة للمشاركة في المباراة”

أبدى المحاضر الدولي لدى”الفيفا”، السويسري فيليب سندروس، انبهاره الكبير بالأجواء التي شهدها بملعب “حسين آيت أحمد” خلال متابعته كلاسيكو شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

وصرح فيليب سندروس، للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: “الأجواء التي عشناها بملعب حسين آيت أحمد منحتنا الرغبة للمشاركة في المباراة”.

كما أضاف المحاضر الدولي لدى”الفيفا”، الذي تابع مباراة الكلاسيكو إلى جانب عدة مدربيين جزائريين: “الأنصار صنعوا أجواء جد حماسية في الملعب”.

يذكر أن المحاضر الدولي لدى”الفيفا” فيليب سندروس، يشرف حاليا على المحاضرات الحارية بالجزائر، والخاصة بتربص الحصول على شهادة التدريب “كاف برو”.