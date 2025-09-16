فيما أصيب 3 أشخاص.. إخماد حريق مصنع الأدوية في الطارف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، من إخماد الحريق الذي شبّ في مصنع الأدوية “بيوكار” بولاية الطارف.

كما أعلنت الحماية المدنية، أن مصالحها منعت انتشار الحريق إلى مناطق أخرى. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وسجلت المصلحة ذاتها، إصابة 3 أشخاص لهم ضيق في التنفس جراء الدخان تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخّرت لهذا التدخل 21 شاحنة إطفاء، سلم ميكانيكي، و3 سيارات إسعاف.

للإشارة، تدخلت الحماية المدنية، على الساعة 22 سا 29 دقيقة، من أجل إخماد حريق اندلع داخل مصنع لصناعة الأدوية. بالمكان المسمى سيدي قاسي، بلدية و دائرة بني مهيدي.