فيما انخفض عدد الأحرار.. أكثر من 1.9 مليون مترشح لشهادتي الباك والبيام

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، أن عدد المترشحين للامتحانات النهائية هذه السنة بلغ 1 مليون و590 ألف و576 مترشحا.

كما أوضح الوزير أن 861 الف مترشح تم تسجيله في امتحان شهادة التعليم المتوسط بـ 52 بالمائة إناث. على مستوى 2967 مركز إجراء. و790515 الف مترشح في امتحان التعليم الثانوي البكالوريا. بـ59 بالمائة إناث على مستوى 2674 مركز إجراء .

وأضاف بلعابد، أن خلال هذه الدورة من الامتحانات النهائية تم تسجيل ارتفاع عدد المترشحين بـ61200 ألف “البيام” و47 ألف “الباك”. في حين، شهد عدد المترشحين في الأحرار انخفاضا بـ2254 في التعليم متوسط و 7374 في التعليم الثانوي. حيث بلغت نسبة المترشحين الأحرار في شهادة التعليم المتوسط 1.41 بالمائة، و34.09 بالمائة في شهادة البكالوريا.

كما بلغ عدد المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، 1797 مترشحا. 1126 في التعليم المتوسط و671 في البكالوريا.

في حين، ذكر وزير التربية الوطنية، بالإجراءات الاستثنائية التي يستفيد منها كل المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. من أجل إجراء الامتحانات في ظروف مريحة كباقي نظرائهم. على غرار المواضيع التي يتم سنويا تكييفها للمترشحين المكفوفين في هذين الامتحانات بحذف الرسومات والجداول. كما يتم طبع المواضيع بتقنية “البراي”.

وبالنسبة للرخص الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، فتمنح لهم بعد استيفاء ملفاتهم للشرط القانونية التي تثبت عدم تمكنهم من الكتابة. بالنسبة لأصحاب التحديات الحركية والبصرية وعدم قدرتهم على الكتابة مما يؤهلهم للاستفادة من إجراءات تنظيمية خاصة بهم. أين يتم وضع المترشح في إحدى قاعات الامتحانات يعيّن له حارسين.