فيما تبقت 13 بؤرة.. إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمائة

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بنجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمائة. وهذا بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات.

كما تحققت هذه النتائج الايجابية بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة، التي حققت نتائج ملموسة. وبلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية و انخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

فيما تتواصل عمليات الاخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات. وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيي.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

واضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران.

واكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.

ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المواطنين الى المزيد من الحيطة و تفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”، وكذا المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.