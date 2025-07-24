فيما تزال عملية الإخماد متواصلة.. إندلاع الحرائق عبر 9 ولايات!

تدخلت مصالح الحماية المدنية أمس، عبر عدة ولايات من أجل إخماد الحرائق في الغابات والأدغال والمناطق الحضرية.

وحسب ذات المصالح، فقد إندلعت عدة حرائق عبر الوطن. أين تتم مواصلة إخماد حريق مهول ببلدية ثنية النصر ولاية برج بوعريرج بمنطقة القريو طريق البوني. وكذا حريق غابة افوغال بقرية أمسود حيث أخمد الحريق نهائيا.

وفي ولاية بجاية تم إخماد حريق غابة ببلدية إغيل علي وإخماد حريق أدغال و أحراش بافالو أو حمدان بلدية تامريجت. وفي بلدية تيزي نبربر إخماد حر يق أدغال و أحراش بالمكان المسمى ايت وعزيب. وحريق أدغال و أحراش ارجدال. وبلدية درقينة إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى ايت فلكاي، ناهيك عن اخماد حريق ببلدية صدوق وشميني.

أما بولاية تيزي وزو، فلقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية أيت صالح بلدية بوزغن، وإخماد حريق أدغال و أحراش بالماجن بلدية فريحة، وفي بلدية مقلع، إخماد حريق أدغال و أحراش بثالانزواش.

وفي ولاية قالمة تم إخماد حريق أدغال و أحراش بطحة الرقبة، وإخماد حريق أدغال و أحراش بمنطقة سيدي قمام الطريق البلدي غير مصنف بعين البيضاء.

وفي ولاية جيجل، تم إخماد حريق غابة بأم الحوت بلدية تاكسنة، وإخماد حريق غابة أولاد العربي. في حين بولاية سطيف، تم إخماد حريق أدغال و أحراش بشلالات واد البارد اولاد عياد.

بالمقابل، تمكنت ذات المصالح من إخماد حريق بالجزائر العاصمة على مستوى حي سيلاست بلدية بني مسوس، وإخماد حريق أدغال و أحراش ببلدية وادي السمار. في حين بولاية أم البواقي إخماد حريق غابة الحملاوية بعين البيضاء، كما تم إخماد حريق غابة بوزران بولاية باتنة.

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