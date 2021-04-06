فيما تصل الخميس المقبل.. مساعدات غذائية بـ70 طن إلى الصحراء الغربية

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر بصدد التحضير لإرسال مساعدات غذائية إلى الصحراء الغربية، خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت سعيدة بن حبيلس، أن الجزائر سترسل ما يقارب 70 طن من المساعدات الغذائية بطلب من الهلال الأحمر الصحراوي.

وأضافت بن حبيلس، أن عملية شحن المساعدات ستتم، يوم الأربعاء لتصل الخميس الى الصحراء الغربية عن طريق طائرات عسكرية جزائرية.

وفي هذا الإطار، عبرت المتحدثة، عن شكرها وعرفانها للمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي، الذي “نجح في مهامه الأمنية والإنسانية”.