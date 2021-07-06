فيما تعرضت طبيبة للتهديد بالقتل.. مجهولون يسطون على مساكن للأطباء الخواص في الوادي

اهتزت ولاية الوادي على وقع عملية سطو واعتداء طالت السكنات الوظيفية الخاصة بالأطباء الخواص. وتمت العملية بحي 8 ماي وبجوار إقامة الأطباء الأجانب.

وقال ممثل نقابة الأطباء الخواص، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى ليلة أمس، أين دخل عدد من المجرمين إلى إقامة الأطباء الخواص. وقاموا بخلع أبواب 8 مساكن، وسرقة محتوياتها من مجوهرات وأجهزة الكترونية. ولحسن الحظ لم يكن الأطباء موجودين بداخلها. ما عدا طبيبة واحدة كانت في مسكنها، وتعرضت بتهديد بالقتل بواسطة سيف كان بيد المجرم.

وأضاف ممثل نقابة الأطباء الخواص، أن حادثة الإعتداء على الأستاذات ببرج باجي مختار تتكرر في الوادي مع الاطباء الخواص. الذين يؤدون الخدمة المدنية. ودعا كل السلطات إلى تحمل مسؤوليتهم اتجاه توفير الأمن للطبيب الذي ينهكه التعب في العمل مع نقص الامكانيات، وظروف الطبيعة القاسية ودرجة الحرارة المرتفعة. ليعود إلى مسكنه غير اللائق ليتفاجى بتعرضه للسرقة أو يقع تحت وطأت التهديد بالقتل. فيما تدخلت قوات الامن والتي فتحت تحقيقات موسعة ورفع البصمات وعمقت من تحقيقاتها في محيط المكان.