فيما تمنى الشفاء للمصابين.. الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا الحرائق بسطيف والطارف

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بتعازيه الخالصة والمواساة لأسر ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضريين.

وجاء في البيان، “إنه على إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرق الوطن، والتي خلفت عددا من الضخايا في كل من سطيف والطارف، يتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة والمواساة لأسر ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ويؤكد وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضريين.”