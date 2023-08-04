فيما تم إخمادها.. تسجيل 11 بؤرة حريق في 24 ساعة ببجاية

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، عن الإخماد الكلي لثمانية (8) حرائق من أصل 11 بؤرة شهدتها الولاية في آخر 24 ساعة بعديد المرتفعات. لاسيما بشمال غرب الولاية وشرقها.

وأكد المصدر ذاته على الإخماد الكلي لثمانية حرائق من أصل 11 اندلعت بالولاية. مشيرا إلى تسخير كافة الوسائل لإطفاء الحرائق الثلاث التي لم يتم بعد التحكم فيها.

كما ذكرت مصالح الحماية المدنية بتسخير 20 شاحنة إطفاء والأرتال المتنقلة التابعة للولاية والولايات المجاورة، لاسيما سطيف وبرج بوعريريج، إضافة إلى أربع طائرات خاصة بإطفاء النيران.

وكان أحد الحرائق قد إندلع بالمنطقة الغابية للماثن، على بعد 35 كيلومترا شمال غرب بجاية. والمحاذية لقرى تيفرة وتيفرة نتيزي ولعزيب، “حيث تم اجلاء ساكنيها المعرضين للخطر بشكل احترازي”.

كما طمأنت مصالح الحماية المدنية بشأن الحريقين الآخرين في كل من خراطة وتاسكريوت، شرق الولاية، كونهما أقل خطورة. مشيرة إلى أن كل الحرائق أخمدت كليا، للذكر سجلت مصالحنا 07 حرائق يوم أمس الخميس، في كل من ظيبان، ثاسكريوت ، دزقينة ، اكفادو ، بوخليفة، ثيزي نبربر وكذا فناية-ثيفرة بقرية.

وهذا بتظافر جهود جميع المتدخلين المختلفين و تدعيم العملية بالأرتال المتنقلة لمكافحة حرآئق الغابات لولايتي برج بوعريريج والبويرة. بالإضافة إلى مشاركة مروحيات المجموعة الجوية، طائراتين للإخماد و طائرة B200..