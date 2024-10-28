فيما تم إنقاذ 5 آخرين.. السيول تحاصر عائلة من 5 أفراد بالأغواط

تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم السيول بولاية الأغواط. إثر التقلبات الجوية التي شهدتها هذه الولاية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا الخمسة من عائلة واحدة. حاصرتهم السيول داخل المنزل بسبب ارتفاع مياه واد مساعد. حيث تبقى مهمة إنقاذهم متواصلة.

وفي تدخل آخر، نجحت مصالح الحماية المدنية بالأغواط في إنقاذ عائله متكونة من خمسة أفراد من داخل منزل وهم بصحه جيدة. بعد أن حاصرتهم المياه جراء ارتفاع مياه واد مسعد .