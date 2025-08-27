فيما تم اجلاء العائلات..حريق مهول يلتهم جبال الشريعة في البليدة

اندلع حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء، في جبال الشريعة بولاية البليدة. وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق توزع عدة مواقع، بسبب سرعة الرياح.

كما اضاف بيان الحماية، أنه تم إجلاء و إبعاد عدة عائلات قاطنة في جبال الشريعة بسبب الحريق.

في حين، لا تزال عمليات اخماد النيران متواصلة إلى غاية اللحظة.

وتدعمت فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية، والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف والبويرة.

كما تم تخصيص 6 طائرات اخماد AT802، وطائرتي إخماد BE200 التابعة للجيش.

وتمكنت، أمس الثلاثاء، فرق الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على نيران غابة “حقو فرعون” ببلدية الشريعة في ولاية البليدة.

وشهدت عملية الإخماد تعبئة شاملة للموارد، حيث تم تدعيم فرق الإطفاء الميدانية بأرتال متنقلة من ولايات البليدة، المدية، الشلف، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما كان للدعم الجوي دور حاسم في السيطرة على الحريق، من خلال تسخير 9 طائرات إخماد من نوع AT802. بالإضافة إلى طائرة ومروحية تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

ولضمان أعلى مستويات التنسيق، تم إنشاء مركز قيادة عملياتي في موقع الحريق، تحت الإشراف المباشر للمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وقد ساهمت هذه الإدارة الفعالة في تحقيق النجاح النهائي في السيطرة على الحريق.

كما أعلنت الحماية المدنية الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الحماية المدنية، 18 حريقا، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة في منطقة واحدة. وتم اخماد 14 حريقا نهائيا، ووضع 3 حرائق تحت الحراسة.