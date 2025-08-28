فيما تم التحكم على حريق الشريعة..عمليات الاخماد متواصلة ببعض النقاط

اعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن التحكم في الحريق المهول الذي نشب في جبال الشريعة ولاية البليدة.

كما أشارت الحماية المدنية، إلى أن عملية إخماد في حريق بعض النقاط مع التقليب و التبريد متواصلة. وهذا بكل من حقو فرعون، واد بلاط، ولد أبرار، بني علي وبني صبيحة.

في حين، تم تديعم فرق التدخل بمروحية الجيش الوطني الشعبي MI26 .

للإشارة، تم تسخير لهذه العملية الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولايات البليدة، المدية، تيبازة. والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل . المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات المتواجدة بولاية الشلف، والبويرة . طائرات الاخماد AT802، طائرات الاخماد BE200 التابعة للجيش الوطني الشعبي، مروحيات الجيش الوطني الشعبي MI26.

وبلغ عدد الحرائق المسجلة 35 حريقا، ولا تزال العملية متواصلة في 5 مناطق، وتم احماد تحت الحراسة 3 حرائق. كما تم اخماد نهائيا 27 حريقا.

وكشف والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، أنه تم تجنيد كل الوسائل للتحكم في الحريق.

وأضاف والي البليدة في تصريح “للنهار”، أنه تم إجلاء 36 عائلة كإجراء احترازي ولا وجود لأية خسائر بشرية. كما أنه لم تتضرر أي عائلة من الحريق والإجلاء كان احترازيا.

وأوضح الوالي في سياق ذي صلة، أن الرياح القوية صعّبت عملية الإخماد و صعبت من مهمة مشاركة الطائرات في العملية. كما أن الوضع متحكم فيه ونأمل في أن تتوقف الرياح ليكون التدخل أكثر فاعلية.

واندلع حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء، في جبال الشريعة بولاية البليدة. وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق توزع عدة مواقع، بسبب سرعة الرياح.