فيما تم الكشف عن هوية الجاني ..فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد مقتل استاذ ثانوي

رفعت فرنسا درجة التأهب إلى أعلى مستوى بعد هجوم في مدرسة في شمال شرق البلاد. أدى إلى مقتل أستاذ وإصابة شخصين بجروح بالغة.

وقال المكتب أنه تم رفع مستوى التأهب بعد اجتماع أمني حضره الرئيس إيمانويل ماكرون وفي وقت سابق. قتل رجل من أصل شيشاني مدرساً بسكين وأصاب شخصين بالغين آخرين بجروح خطيرة في بلدة أراس شمال فرنسا.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان في وقت سابق. عبر منصّة إكس أنه تم القبض على الشخص الذي نفذ الهجوم.

والمهاجم الذي تم توقيفه بعد وقت قصير من الهجوم يدعى محمد موغوشكوف، وهو في الأصل من القوقاز الروسي. ويبلغ نحو عشرين عاما، وفق مصادر في الشرطة. وأفاد أحد المصادر بأنه روسي الجنسية ووصل إلى فرنسا عام 2008.

كما ذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم ينجم عنه عن إصابة أي تلميذ. فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن تم اصابته بعدة طعنات وأستاذ آخر.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس. أن من نفذ الهجوم موجود على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف.