فيما تم تكريم 4 راحلين.. هؤلاء الصحفيون الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وقد كرم رئيس الجمهورية، بعض الصحفيين الذين قضوا نحبهم، والذين كان لبعضهم سببا وجيها في إنجاز هذه الجائزة.

وكرم رئيس الجمهورية، المرحوم محند أوسعيد بلعيد، حيث تسلمت ابنته التكريم.

كما تم تكريم المجاهدة المرحومة زينب الميلي، حيث تسلم الجائزة ابنها.

وتسلم الجائزة أيضا، عبد المالك حويو، حيث تسلم ابنه التكريم.

كما تم تكريم عبد المجيد شربال، والصحفية المرحومة صبرينة خليفي، والتي تسلمها عنها زوجها تريبش نبيل.

أما بالنسبة للصحفيون الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، فقد فاز بالمرتبة الأولى خالد ضرباني من جريدة النصر. وفاز بالجائزة الثانية منير لعرج عن التلفزيون الجزائري.

أما عن الفائزة الأولى في الإعلام الإذاعي، بشرى بوحناش، عن إذاعة ميلة الجهوية.

كما فاز عبد الحليم دياب من صنف الإعلام الالكتروني وهو صحفي بموقع دزاير توب بجائزة رئيس الجمهورية.

وفاز محمد علال، وهو صحفي بجريدة الخبر في فئة الاعلام المكتوب. كما تم تكريم الصحفية فضيلة بودريش في فئة الاعلام المكتوب من جريدة الشعب.

وتم أيضا تكريم كل من إرناتم فؤاد، بوزيد ولد الحسين، نوال بلعيدي، كمال مهدي، دلال علوقة. سارة بومعزة، إيمان عنان، مفتاح دراجي، رضا بوعيشات.