فيما تم توقيف شخصين.. مجلس قضاء أدرار يصدر بيانا حول حادثة الإعتداء على 9 أستاذات

كشف النيابة العامة لدى مجلس قضاء أدرار ، أنها فتحت تحقيقا معمقا في قضية الإعتداء على 9 معلمات ببرج باجي مختار.

وحسب بيان لمجلس قضاء أدرار تحوز “النهار أونلاين على نسخة منه”، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار، وفور إبلاغها بالمعلومات حول حادثة الإعتداء على الأستاذات أمرت بإجراء تحقيق معمق في القضية.

وأضاف البيان، أن نتائج التحقيق أسفرت عن توقيف شخصين من المشتبه فيهم تعرفن عليهما الضحايا.

وأوضح المصدر، أنه في انتظار استكمال باقي الاجراءات فإن النيابة ستقوم باطلاع الراي العام بنتائج التحقيق الذي لا يزال متواصلا.