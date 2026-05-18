فيما تم حجز قرابة 700 ألف قرص مهلوس..تفكيك نشاط شبكة إجرامية في ورقلة

تمكنت، ليلة أمس الأحد، فرق مصالح أمن الجيش بورقلة بالتنسيق مع مصالح الجمارك. من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية . حيث حجزت قرابة 700 ألف قرص مهلوس.

وسمحت العملية من توقيف شخص وحجز شاحنة مقطورة محملة بكمية ضخمة من الأقراص المهلوسة. والمقدرة بـ 658462 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، منظار نهاري، وهاتف نقال.

وتأتي هذه العملية النوعية لتأكد مرة أخرى مدى الجاهزية واليقظة العالية لوحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي. لمثل هذه التهديدات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة المواطنين.

