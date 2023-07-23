فيما تم خفّض عقوبة 35 آخرين.. الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا في البكالوريا

تم الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا لاستفادتهم من أحكام المرسوم الأول في إطار القانون العام، وسيتم ابتداء من اليوم الإفراج الفوري عن 20 محبوسا ناجحا محكوما عليهم نهائيا إثر استفادتهم من تخفيض كلي للعقوبة، وإفادة 35 محبوسا آخر من تخفيض جزئي للعقوبة المتبقية. حسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، أنه “تكملة للبيان الصادر بتاريخ 04 جويلية 2023 والمتعلق بقرار رئيس الجمهورية توقيع مرسومين رئاسيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام والثاني بالنزلاء الناجحين في شهادة البكالوريا. تم الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا لاستفادتهم من أحكام المرسوم الأول في إطار القانون العام، وسيتم ابتداء من اليوم الإفراج الفوري عن20 محبوسا ناجحا محكوما عليهم نهائيا إثر استفادتهم من تخفيض كلي للعقوبة وإفادة 35 محبوسا آخر من تخفيض جزئي للعقوبة المتبقية.”

الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا عن 8537 محبوسا

وللإشارة، كان رئيس الجمهورية، قد وقع بتاريخ 4 جويلية 2023، مرسومين رئاسيين، تعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام وشمل 8537 محبوساً، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 145739 مستفيداً، كما استفاد 282 محبوساً من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.

واختصّ المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.

واستثني من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة.

كما استثني أيضاَ، المتورطون في الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمداً في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام.

واستبعد رئيس الجمهورية عن دائرة العفو، جميع الضالعين في جرائم تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائياً في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع ومرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

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