فيما توفيت إبنته وسائقه.. محاولة إغتيال الوزير الأوغندي “الجنرال وامالا”

تعرض الوزير والجنرال السابق في الجيش الأوغندي كاتومبا وإمالا صباح اليوم الثلاثاء، لمحاولة إغتيال أودت بحياة إبنته وسائقه.

وتعرضت سيارة الوزير الأوغندي لوابل من الرصاص، بينما نجا الرجل بأعجوبة من محاولة الاغتيال التي استهدفته في وضح النهار، في العاصمة كمبالا.

وأكدت متحدثة باسم الجيش الأوغندي ووسائل إعلام محلية. أن مسلحين أصابوا وزير الأشغال والنقل. وهو قائد سابق في الجيش برتبة جنرال، وقتلوا ابنته وسائقه في محاولة اغتياله.

وظهر الوزير رفقة أحد عناصر الجيش وهو مضرج بدمائه، قبل أن ينقل للمستشفى. كما أظهرت صور ثقوبا خلفتها رصاصات في نافذة سيارة، وإبنة الوزير التي قتلت على يد المهاجمين.