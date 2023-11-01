فيما رفضت إعادة سفير الكيان.. الأردن يستدعي سفيره من تل أبيب

قرر الأردن، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيره من الكيان الصهيوني حسب ما افاد به بيان وزارة الخارجية الأردنية.

وجاء هذا القرار، عقب المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق. كما أضافت الخارجية أن استدعاء السفير جاء “تعبيرا عن رفض وإدانة الحرب التي تقتل الأبرياء”.

ووجه الصفدي الدائرة المعنية في ⁧‫وزارة الخارجية وشؤون المغتربين،‬⁩ بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً. تعبيراً عن موقف ⁧‫الأردن‬⁩ الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على ⁧‫غزة. والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها. ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.