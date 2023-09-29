فيما رفضت نقله إلى الرويبة.. الكاف تؤجل لقاء بلوزداد وبو رينجرز

قرّر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة شباب بلوزداد والضيف بو رينجرز السيراليوني بـ 48 ساعة، حسبما أكدته إدارة النادي البلوزدادي.

وكان مقررا أن يستضيف الشباب غدا السبت، ممثل سيراليون، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وكشفت إدارة بلوزداد، بأن اللقاء سيلعب هذا الاثنين 2 أكتوبر الداخل، بقرار من “الكاف” نتيجة الصعوبات واجهها الفريق الضيف للقدوم إلى الجزائر.

وفي سياق متصل، أوضحت إدارة بطل الجزائر، بأنها تقدمت إلى الهيئة الإفريقية بطلب، لبرمجة المباراة بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة، إلا أن الـ”كاف” رفضت الطلب.

كما تأسفت إدارة الشباب في بيان نشرته اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” لأنصارها الأوفياء، مؤكدة لهم أن التأجيل خارج عن نطاقها، كما أنها ستوافيهم بتوقيت المباراة في وقت لاحق.