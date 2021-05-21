فيما طالبت بحضور الجنازة.. هذه حالة دلال عبد العزيز بعد إخبارها بوفاة زوجها

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلامها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن معدل الأكسجين في دم دلال عبدالعزيز انخفض بنسبة 20بالمائة.

وأضافت ذات المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن “الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف في وقت سابق أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم”، لافتا إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”.

إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاما، رزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.