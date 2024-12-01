فيما كُرم بورديم.. شباب بلوزداد يفوز أمام الشلف بثنائية نظيفة 

جدد فريق شباب بلوزداد عزمه مع الانتصارات، اليوم الأحد، إثر الإطاحة بمستضيفه أولمبي الشلف بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وفاز شباب بلوزداد بثنائية نظيفة من إمضاء خانيسو مايو في الدقيقة 53 و قبله، زميله في الفريق أيمن محيوص في الدقيقة 51 .

كما عرفت المباراة قيام لاعبو شباب بلوزداد بخطوة جميلة اتجاه اللاعب السابق للفريق عبد الرحمان بورديم الذي يحمل ألوان فريق أولمبي الشلف حاليا، بمنحه قميص الفريق البلوزدادي برقم 10، بالنظر إلى الذكريات الجميلة التي تركها اللاعب في الفريق.