“فيميجان الشناوة” يوقف رحلات القطار

توقفت رحلات القطار بين خطي العفرون العاصمة،في حدود30 .1 .

بعدما قام بعض مناصري مولوديةالجزائر بأعمال شغب داخل العربات.

مدير نقل المسافرين بالشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية قال في تصريح خص به النهار أونلاين”، إن الرحلات ستتبقى متوقفة الى غاية نهاية المباراة.

مشيرا في هذا السياق الى أن العديد من المناصرين المتنقلين بين الجزائر نحو القطار على الساعة الواحدة زوالا تسببوا في أحداث شغب.

حيث قام مناصري ملودية الجزائر بإشعال “فيميجان” داخل القطار، الامر الذي إستدعى الى تدخل الامن والدرك.

لتوقف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الرحلات الارابطة بين الجزائر والعفرون حسب ذات المتحدث.

وتسبب التوقف في إحداث فوضى عارمة بمحطة حسين داي، أين تم توقيف كل الرحلات الرابطة بين الجزائر والضاحيتين الغربية والشرقية.

و اكد ذات المتحدث أن الرحلات سيتم إيقافها الى غاية نهاية المباراة التي ستجمع بين ملودية الجزائر و إتحاد البليدة بملعب مصطفى تشاكر.