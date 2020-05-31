فينالدوم: “هذه هي النصيحة التي وجهتها لماني قبل مواجهته لمنتخب الجزائر”

كشف نجم نادي ليفربول الإنجليزي، جوجينيو فينالدوم، النصيحة التي وجهها لزميله في الفريق ساديو ماني، قبل مواجهته للخضر، في نهائي كان 2019.

وقال فينالدوم، في تصريحات لموقع “فوتبال دايلي”: “نعم لقد قدمت نصيحة لساديو ماني، وقلت له أن لا يسدد ركلات الجزاء”.

وأوضح النجم الهولندي تصريحاته، خوفا من تلقيه انتقادات بسبب سوء الفهم: “الأمر لا يتعدى مزحة، ساديو صديقي، وهو يسعى دائما لاستفزازي، وأنا كذلك”.

وكان جوجينيو فينالدوم، قد وجه هذا الكلام لساديو ماني، بعد تضييع هذا الأخير، لضربة جزاء، في ثمن نهائي كان 2019، أمام أوغندا، ليؤكد بعدها عدم رغبته في تسديد ركلات الجزاء مجددا.

يذكر أن ساديو ماني، خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، رفقة منتخب السنغال، أمام المنتخب الجزائري، بنتيجة 1-0، من تسجيل بغداد بونجاح.