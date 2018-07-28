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فينرباتشي يفتح ملف “السوبر سليم” من جديد

الرياضة
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فينرباتشي يفتح ملف “السوبر سليم” من جديد سليماني
بقلم عبد النور حواز

فتح “فينرباتشي” التركي مُجددا ملف النجم الجزائري لليستر سيتي الإنجليزي “إسلام سليماني” على أمل ضمه خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت أن إدارة الفريق التركي فتحت قناة تواصل مع مُسيري الثعالب في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الصحافة التركية أن مُسيري الفريق الأصفر يُحاولون إقناع إدارة “الفوكسيس” بتسريح إبن مدينة عين البنيان الذي يُحضر حاليا مع “ليستر”.

وكان فريق مدينة إسطنبول التركية قد ضم قبل يومين نجم المنتخب الغاني “أندري أيو” قادما من الدوري الإنجليزي الممتاز.


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