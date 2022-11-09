فينسينت أبوبكر: “يمكنني القيام بما يفعله صلاح وهذا هو الفارق الوحيد بيننا”

كشف النجم الكاميروني فينسينت أبوبكر، الفارق الوحيد بينه وبن النجم المصري محمد صلاح، مؤكدا قدرته على تقديم نفس مردوده.

ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، تصريحات فينسينت، أين قال: “أنا لست معجبا بصلاح، وأستطيع أن أفعل ما يفعله”.

كما أضاف: “الفارق الوحيد بيني وبين محمد صلاح، هو أنه حظي بفرصة اللعب في ناد كبير مثل ليفربول”.

وأردف الكاميروني: “أتفهم اعجاب الناس به، كونه من أفضل هدافي الدوري الانجليزي، ولا أهتم إذا تم تجاهل آرائي”.

وتابع فينست أبوبكر: “أنا أبديت رأيي الشخصي، ووجهت نظري، ولا يهمني إذا لم يعجب ذلك بعض الجماهير”.