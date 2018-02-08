فينغر: “أعرف ماحدث في قضية محرز.. ولا يمكنني التعليق”

وجه المدرب الفرنسي لفريق آرسنال الإنجليزي “آرسن فينغر “العديد من الإنتقادات إتجاه اللاعب الجزائري رياض محرز بعد مقاطعته لتدريبات فريقه لمدة اسبوع كامل.

ونشرت صحيفة “ميترو” الإنجليزية تصريحات المدرب الفرنسي بخصوص قضية رياض محرز الذي اسال الكثير من الحبر بعد فشل صفقة إنتقاله إلى نادي مانشستر سيتي.

وقال فينغر خلال الحصة التدريبية التحضيرية للمواجهة المرتقبة أمام نادي توتنهام في إطار الجولة الـ27 من البريمرليغ موضحا:

“أعرف ماحدث في قضية محرز، لكن لا يمكنني التعليق لأنه من الصعب التطرق لما يحدث في نادي آخر غير فريقي”

وطالب فينغر من محرز أن يظهر القليل من الإحترافية إتجاه فرييقه ليستر سيتي موضحا:

“على العموم يجب أن يكون اللاعب ملتزما 100% مع ناديه، كما أنه لا يمكنني تقييم الوضع في ليستر سيتي لأنه لا يدخل في صلاحيات عملي”