فينغر يستفز الجزائريين بتصريحات صادمة قبل موعد قطر

خرج المدرب الفرنسي أرسين فينغر بتصريح صادم للجزائريين عندما أخرج الخضر من حسابات التأهل إلى نهائي كأس العرب.

وقال مدرب أرسنال سابقا، إنّ الجزائر قدمت مباريات قوية لكنّها كانت متكافئة بعض الشيء مع خصومها.

وأكد كلامه عندما أجمع كل المنتخبات واستثنى فقط منتخب قطر، الذي أشاد به وقال إنّه اكتسح منافسيه.

وأشاد فينغر بمنتخب قطر عندما قال في تصريح لقناة “بي ان سبورت” القطرية “قطر تملك منتخبا قويا جدا، سيطرت على مباراة الإمارات بالخمسة، لديهم الجودة بفضل الثنائي المعز علي وأكرم عفيف، رغم انّهم لا يملكون مهاجمين ينشطون في أوروبا، صعب أن اتكهّن بالبطل، لكن أعطي أفضلية لقطر بسبب جودة الخط الهجومي”.

و عن الجزائر قال فينغر “شاهدنا قوة كبير في الديربي “الجزائر أمام المغرب”، هناك حافز للاعبين في البطولة وأداء المنتخبات دفاعيا”.

وتفادى الفرنسي الحديث كثيرا عن الجزائر، بحكم أنّه يعمل محلّلا في قنوات “بي ان سبورت” القطرية منذ سنوات.

وذكر موقع “سبورت 7” اليوم الأحد، عن مفاجأة من العيار من الثقيل يخص المنتخب الوطني المغربي المحلّي الذي إنهزم أمس أمام الجزائر.

وقال الموقع المغربي عن مصادره الخاصة، أن المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لكرة القدم سيعقد إجتماع بغرض إلغاء المنتخب المغربي المحلي بعد عودة الوفد من قطر.

و كشف الموقع عن سبب الإلغاء. حيث قال أن المنتخب المحلي المغربي تسبب في إهدار التكاليف المالية، و أثّرت مشاركته سلبيا على برنامج البطولة وأندية الدوري.

كما أكّد المصدر القرار المفاجئ. حينما قال أن اللإقصاء المخيّب للأمال أمام المنتخب الجزائري أمس من ربع نهائي كأس العرب، والأداء الباهت لزملاء القائد بانون يعتبر القطرة التي أفاضت الكأس.

وأشار إلى أن، التقني البوسني أصبح يستدعي بشكل قليل اللاّعبين المحلّيين إلى المنتخب الأول نظرا لعدم إقتناعه بمردودهم. كما ختم أن الجامعة المغربية ستقتصر في عملها على التركيز على المنتخب الأول والأولمبي والشبان فقط.

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