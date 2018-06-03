فينغر ينصح فاتح تريم بالتعاقد مع بن ناصر

أشاد المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لدى مدرب نادي غلطة سراي، فاتح تريم، ناصحا إياه بضرورة تعاقده مع اللاعب.

وكشفت الصحافة التركية، أن آرسين فينغر، وخلال العطلة التي يقظيها بمدينة “بودروم” التركية، التقى بفاتح تريم، الذي إستفسره عن إسماعيل بن ناصر.

وقال فينغر، عن بن ناصر: “إنه فعلا متوسط ميدان موهوب، يبلغ 21 عاما فقط، وبإمكانك الإستفادة منه لعدة سنوات”.

وتأتي هذه الإشادة من المدرب السابق لنادي أرسنال، لترفع من قيمة لاعب الخضر، لدى نادي غلطة سراي، الذي يطمح للتعاقد مع بن ناصر، هذا الصيف.