“فينغر” يُحطم أسطورة “فيرغسون” بهذا الرقم الجديد

وصل المُدرب الفرنسي لنادي “أرسنال” الإنجليزي “أرسين فينغر” اليوم الأحد إلى مُباراته 811 مع ناديه اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا يكون مُدرب “الغينرز” قد حطم الرقم القياسي الذي كان بإسم المُدرب الأسكتلندي السابق لنادي “مانشستر يونايتد” “السير أليكس فيرغسون”.

الذي خاض مع “الشياطين الحمر” 810 مُباراة في “البريمرليغ” من سنة 1986 إلى غاية 2013.

بينما خاض الفرنسي مع “أرسنال” 811 مُباراة من 1996 إلى غاية اللقاء الذي يجمع حاليا “المدفعجية” بمُضيفهم “ويست بروميتش ألبيون”.

في الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.