فينورد يرفض عرضا سعوديا لضم حاج موسى

رفضت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي، عرضا رسميا قدم إليها من السعودية، بخصوص التعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى.

وارتبط اسم حاج موسى، بنادي الأهلي السعودي، تحسبا لتعويض رحيل زميله في “الخضر” رياض محرز. الذي غادر الفريق رسميا قبل سنة عن نهاية عقده.

ومر الفريق السعودي، وفقا لما جاء في موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي. إلى الأمور الجدية بخصوص اهتمامه بحاج موسى، حيث تقدم النادي بعرض مبدئي لفينورد، للفوز بصفقة لاعب “الخضر”.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن المدير التقني الجديد لنادي فينورد، ديفي ريغو، رفض عرض الأهلي لضم حاج موسى، مطالبًا بما يقارب 37 مليون أورو.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن مسؤولي الأهلي، اعتبروا الشرط المالي الذي وضعه فينورد، مبالغا فيه، ما دفعهم للبحث عن أسماء أخرى. لتعويض محرز، يتقدمهم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتينغ لشبونة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور