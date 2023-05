فينيسوس ضحية إهانات عنصرية في إسبانيا

اتهم نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، رابطة الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية بعد تعرضه لإساءات من المدرجات خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام فالنسيا أمس الأحد.

وواجه اللاعب البرازيلي الجماهير التي هاجمته ما أدى إلى توقف المباراة لمدة 10 دقائق ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا ما أسفر عن طرده في اللحظات الأخيرة.

كما تدخل لاعبو الفريقين وحكم المباراة مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الاساءات العنصرية فورا كي تستمر المباراة.

وغرد فينيسيوس عبر تويتر بعد المباراة: “لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها”

وأضاف: “كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين.. أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى اذا كان الطريق بعيدا”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.

Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa…

Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA

— Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023