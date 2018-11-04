عاجل

“فينيسوس” يُقدّم نفسه لجماهير “البيرنابيو”

الرياضة
  • -
  • 0
“فينيسوس” يُقدّم نفسه لجماهير “البيرنابيو”
بقلم أمير بهلول

قدّم البرازيلي “فينيسوس جونيور” نفسه لجماهير “البيرنابيو” وذلك في مباراة أمس السبت والتي جمعت بين “ريال مدريد” و “بلد الوليد” لحساب الجولة الـ 11 من الليغا.

وشارك البرازيلي صاحب الـ 18 سنة في ثاني مباراة له في “البيرنابيو”، حيث دخل كبديل لـ “ماركو أسينسيو” ونجح في تسجيل أول أهدافه بألوان الملكي حينما سدد الكرة التي اصطدمت بمدافع الخصم قبل تزور الشباك.

وقدم “فينيسوس” أداء كبير مقارنة بأداء زملائه، وكان المبادر في كل الهجمات وهو ما أسعد جمهور “الملكي”.

يذكر أن “ريال مدريد” حقق فوزه الأول بعد سلسلة من الهزائم في الليغا بنتيجة هدفين لصفر من توقيع “فينسيوس” و”راموس”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com