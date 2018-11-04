“فينيسوس” يُقدّم نفسه لجماهير “البيرنابيو”

قدّم البرازيلي “فينيسوس جونيور” نفسه لجماهير “البيرنابيو” وذلك في مباراة أمس السبت والتي جمعت بين “ريال مدريد” و “بلد الوليد” لحساب الجولة الـ 11 من الليغا.

وشارك البرازيلي صاحب الـ 18 سنة في ثاني مباراة له في “البيرنابيو”، حيث دخل كبديل لـ “ماركو أسينسيو” ونجح في تسجيل أول أهدافه بألوان الملكي حينما سدد الكرة التي اصطدمت بمدافع الخصم قبل تزور الشباك.

وقدم “فينيسوس” أداء كبير مقارنة بأداء زملائه، وكان المبادر في كل الهجمات وهو ما أسعد جمهور “الملكي”.

يذكر أن “ريال مدريد” حقق فوزه الأول بعد سلسلة من الهزائم في الليغا بنتيجة هدفين لصفر من توقيع “فينسيوس” و”راموس”.